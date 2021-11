V maďarskom očkovacom týždni zaočkovali 6000 detí

Budapešť 25. novembra (TASR) - V prvých troch dňoch týždňa očkovacej kampane vyhláseného vládou, v rámci ktorého od pondelka do nedele očkujú ľudí v celom Maďarsku, zaočkovali na žiadosť rodičov aj 6000 detí vo veku od 12 do 17 rokov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra MTI s odvolaním sa na operačný štáb.



Očkovanie vekovej kategórie od 16 do 17 rokov sa podľa operačného štábu začalo v Maďarsku v polovici mája, doposiaľ je v nej zaočkovaných 56 percent. V prípade vekovej kategórie od 12 do 15 rokov sa začalo podávanie vakcín v polovici júna, zaočkovaných v nej je 36 percent. Tieto vekové kategórie sú očkované výhradne vakcínou spoločnosti Pfizer/BioNTech, pričom k očkovaniu je potrebné písomné povolenie rodičov.



Operačný štáb zdôraznil, že Maďarsko je pripravené podávať očkovaciu látku aj deťom vo veku od piatich do 11 rokov po tom, čo Európska lieková agentúra (EMA) vydala povolenie pre očkovanie tejto vekovej kategórie vakcínou Pfizer/BioNTech.



V očkovacej kampani v čase od 07.00 h do 19.00 h očkujú piatimi druhmi vakcín proti covidu, a to aj bez potreby registrácie. V prvých troch dňoch podali 388.000 dávok očkovacej látky, z toho 48.000 ľudí dostalo prvú dávku. Počet zaočkovaných tak prekročil už 6,07 milióna, z nich vyše 5,8 milióna dostalo dve dávky a takmer 2,2 milióna aj tretiu dávku vakcíny.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)