V odpadovej vode v Maďarsku našli nový variant koronavírusu nimbus

Budapešť 28. júla (TASR) - Nový variant koronavírusu nazvaný nimbus, ktorý sa šíri v Ázii, USA a v Európe, sa objavil už aj v Maďarsku. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO nový variant nespôsobuje závažnejší priebeh ochorenia ako predchádzajúce varianty. Pre agentúru MTI to uviedlo v pondelok maďarské Národné centrum pre verejné zdravie a farmáciu (NNGYK), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Nový variant je pravdepodobne zodpovedný za mierny nárast koncentrácie častíc koronavírusu nameraného v odpadových vodách v období uplynulých dvoch mesiacov. Vírus v Maďarsku naďalej cirkuluje na nízkej úrovni a v súčasnosti neexistujú žiadne náznaky väčšej epidemickej vlny, píše sa vo vyhlásení NNGYK.



Nimbus je variant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý WHO vyhlásila za takzvaný monitorovaný variant. Medzi jeho typické príznaky patrí kašeľ, bolesť hrdla, upchatý nos, bolesť hlavy, únava a menej často horúčka alebo gastrointestinálne príznaky, ako sú vracanie a hnačka.



Predchádzajúce očkovania naďalej poskytujú ochranu pred vážnymi ochoreniami, podčiarkuje NNGYK.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)