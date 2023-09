V Ostrihome sa zišli poslanci frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP

Budapešť 20. septembra (TASR) - V severomaďarskom Ostrihome sa zišli v stredu poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na dvojdňové výjazdové zasadanie. Hlavným bodom úvodného dňa neverejného rokovania je prejav premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána, ktorý podľa servera atv.hu zhodnotí aktuálnu politickú situáciu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbánov prejav sa má dotknúť aj budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu a komunálnych volieb, píše server.



Účastníci schôdzky prerokujú aj otázku ratifikácie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. V rámci tohto bodu programu si pozrú desaťminútový švédsky dokument s kritickým obsahom k demokracii v Maďarsku, na ktorý poukázali viacerí členovia maďarského kabinetu.



Predseda parlamentu László Kövér v súvislosti s uvedeným dokumentom minulú sobotu (16.9.) povedal, že Maďarsko nepotrebuje takýchto spojencov, a že nie je isté, že Maďarsko musí ratifikovať vstup Švédska do NATO.



Vstup Švédska do NATO neschválili už iba Turecko a Maďarsko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)