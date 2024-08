V Peštianskej župe našli muníciu do guľometov z 2. svetovej vojny

Budapešť 8. augusta (TASR) - Stavbári v maďarskej obci Délegyháza v Peštianskej župe našli pri výkopových prácach strelivo do guľometov z druhej svetovej vojny. Pre agentúru MTI to vo štvrtok uviedol pyrotechnický pluk maďarských ozbrojených síl, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Sovietsku muníciu kalibru 12,7 mm v počte 15 kusov objavili v stredu pri prehlbovaní základov rozostavanej materskej školy na ulici Józsefa Attilu.



Pyrotechnici strelivo previezli na likvidáciu do armádneho zberného centra.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)