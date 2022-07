V rámci schôdze má maďarský parlament schváliť aj štátny rozpočet

Budapešť 18. júla (TASR) - Schválenie návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2023 je jedným z hlavných bodov programu mimoriadnej dvojdňovej schôdze maďarského parlamentu, ktorá sa začala v pondelok, informuje spravodajca TASR v Budapešti na základe správy servera blikk.hu.



Poslanci budú ďalej hlasovať o návrhu parlamentného uznesenia týkajúceho sa postoja Maďarska k budúcnosti Európskej únie. Uznesenie okrem iného obsahuje aj návrh, aby poslancov Európskeho parlamentu (EP) delegovali národné parlamenty.



Súčasťou programu rokovania je aj návrh v poradí už 14. novely ústavy, v zmysle ktorej by sa od roku 2024 konali voľby do EP v rovnaký deň ako voľby do miestnych samospráv.



Server pripomína, že jarná schôdza maďarského zákonodarného zboru trvala do 15. júna. Parlament odvtedy zasadá mimoriadne.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)