V Maďarsku v rámci medzinárodnej akcie zadržali Slováka

Budapešť 25. novembra (TASR) - V obci Bezenye na severozápade Maďarska zatkli občana SR, ktorý bol jedným z vodcov zločineckej organizácie rozloženej Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Uviedla to v piatok agentúra MTI s odvolaním sa na maďarský Národný úrad vyšetrovania Pohotovostnej polície (KR NNI), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V rodinnom dome slovenských občanov Richarda E. a jeho manželky Nikoly S. vykonali domovú prehliadku, pri ktorej boli zaistené rôzne druhy drog, satelitný telefón a finančná hotovosť 35 000 eur. Vyšetrovacie orgány túto dvojicu podozrievajú z pašovania približne 3 ton marihuany.



Do medzinárodnej razie, ktorá sa podľa KR NNI uskutočnila v utorok, sa zapojilo jedenásť krajín. Cieľom bolo zadržanie vodcov a členov najvýznamnejších zločineckých sietí v EÚ.



Vyšetrovanie a mapovanie medzinárodných zločineckých gangov prebiehalo v ôsmich krajinách, vrátane Maďarska. Operáciu koordinoval Eurojust so sídlom v Haagu, v Maďarsku sa do nej zapojila győrska divízia kancelárie boja proti medzinárodnej kriminalite KR NNI.



Vyšetrovacie orgány vykonávali procesné úkony na 94 miestach celej Európy a zadržali 44 osôb. Okrem Maďarska policajti zasahovali aj v Českej republike, Francúzsku, Lotyšsku, Litve, Španielsku, na Slovensku a aj v Spojených štátoch.



Kriminalisti našli strelné zbrane, strelivo a veľké množstvo falošných dokladov a viacero druhov drog – kokaín, marihuanu a metamfetamín. Okrem množstva technických a high-tech zariadení zaistili aj hotovosť niekoľko stotisíc eur, veľké množstvo luxusných náramkových hodiniek, umeleckých diel a vozidiel, ale aj nehnuteľností v celkovej hodnote desiatok miliónov eur.



Podľa rozhodnutia o európskom vyšetrovaní pre Hlavnú prokuratúru Rábsko-mošonsko-šopronskej župy vyšetrovatelia KR NNI v Győri požiadali o pomoc protiteroristickú jednotku TEK a spolupracovali aj so slovenskými partnerskými orgánmi.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)