V rafinérii maďarskej ropnej spoločnosti vypukol požiar

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

MOL vydal vyhlásenie, podľa ktorého príslušné úrady v súčasnosti vyšetrujú príčiny požiaru.

Budapešť 21. októbra (TASR) - V rafinérii maďarskej ropnej spoločnosti MOL v Százhalombatte vypukol v pondelok večer požiar. Podľa servera index.hu požiarnici hasili oheň ešte aj v utorok v skorých ranných hodinách, ale plamene už boli lokalizované, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Miestni obyvatelia hlásili výbuch a hustý dym. Príčiny nehody sú zatiaľ neznáme, píše index.hu.

Server podotýka, že je možné, že činnosť celej rafinérie je zastavená. K žiadnym zraneniam nedošlo.

MOL vydal vyhlásenie, podľa ktorého príslušné úrady v súčasnosti vyšetrujú príčiny požiaru.

Podľa servera infostart.hu Úrad civilnej ochrany (OKF) informoval, že do ovzdušia sa neuvoľnili žiadne škodlivé látky. Život v Százhalombatte sa v utorok ráno rozbehol normálne, doprava, školy, obchody a podniky fungujú bez obmedzení.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok ráno rokoval o vzniknutej situácii s predstaviteľmi spoločnosti MOL a s ministrom vnútra Sándorom Pintérom. Na sociálnych sieťach premiér uviedol, že dodávky pohonných látok v Maďarsku sú zabezpečené. Ako dodal, okolnosti požiaru v ropnej rafinérii v Százhalombatte budú vyšetrené čo najdôkladnejšie.




(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
