< sekcia Zahraničie
Maďarsko: V utorok sa koná prvé riadne zasadnutie nového parlamentu
V návrhu sa uvádza, že pri výpočte osemročného funkčného obdobia by sa malo brať do úvahy funkčné obdobie premiéra v období po 2. máji 1990.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 25. mája (TASR) - Nový maďarský parlament začne v utorok svoje prvé riadne zasadnutie po aprílových voľbách. Podľa servera 444.hu čaká parlamentný výbor pre spravodlivosť a ústavné záležitosti ostrá diskusia o návrhu novely ústavy. Vládna strana Tisza totiž navrhuje obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia, čo vládny Fidesz odmieta ako retroaktívny útok na bývalého predsedu vlády Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V návrhu sa uvádza, že pri výpočte osemročného funkčného obdobia by sa malo brať do úvahy funkčné obdobie premiéra v období po 2. máji 1990. Na základe tohto návrhu by Orbán už nemohol byť premiérom, keďže túto funkciu zastával celkovo 20 rokov, píše server.
„Je zrejmé, že plánovaná zmena ústavy sa nevzťahuje na obdobie pred nadobudnutím jej účinnosti, ale na budúcnosť. Plánovaná zmena preto neustanovuje povinnosť na obdobie pred nadobudnutím jej účinnosti, nesťažuje povinnosť, ani neodníma ani neobmedzuje právo, ani nevyhlasuje žiadne konanie za nezákonné,“ argumentuje jeden z predkladateľov, poslanec Márton Melléthei-Barna.
Plánovaná zmena je podľa neho určená pre budúcnosť, stanovuje obmedzenie pre budúcnosť, pokiaľ ide o funkciu premiéra, a to také obmedzenie, ktoré posilňuje systém bŕzd a protiváh potrebných pre fungovanie demokracie.
Súčasťou programu riadnej schôdze bude okrem iného aj zriadenie piatich vyšetrovacích parlamentných výborov, ktorých schválenie si v zmysle zákona o parlamente nevyžaduje rozpravu, píše server vg.hu.
Dva výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilnej kauze. Ďalšie výbory by preverovali netransparentnú privatizáciu štátneho majetku a podozrenia zo zneužívania právomocí v súvislosti s fungovaním maďarskej centrálnej banky (MNB). Piata iniciatíva sa sústreďuje na vyšetrovanie zneužívania práva o exekúcii.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
V návrhu sa uvádza, že pri výpočte osemročného funkčného obdobia by sa malo brať do úvahy funkčné obdobie premiéra v období po 2. máji 1990. Na základe tohto návrhu by Orbán už nemohol byť premiérom, keďže túto funkciu zastával celkovo 20 rokov, píše server.
„Je zrejmé, že plánovaná zmena ústavy sa nevzťahuje na obdobie pred nadobudnutím jej účinnosti, ale na budúcnosť. Plánovaná zmena preto neustanovuje povinnosť na obdobie pred nadobudnutím jej účinnosti, nesťažuje povinnosť, ani neodníma ani neobmedzuje právo, ani nevyhlasuje žiadne konanie za nezákonné,“ argumentuje jeden z predkladateľov, poslanec Márton Melléthei-Barna.
Plánovaná zmena je podľa neho určená pre budúcnosť, stanovuje obmedzenie pre budúcnosť, pokiaľ ide o funkciu premiéra, a to také obmedzenie, ktoré posilňuje systém bŕzd a protiváh potrebných pre fungovanie demokracie.
Súčasťou programu riadnej schôdze bude okrem iného aj zriadenie piatich vyšetrovacích parlamentných výborov, ktorých schválenie si v zmysle zákona o parlamente nevyžaduje rozpravu, píše server vg.hu.
Dva výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilnej kauze. Ďalšie výbory by preverovali netransparentnú privatizáciu štátneho majetku a podozrenia zo zneužívania právomocí v súvislosti s fungovaním maďarskej centrálnej banky (MNB). Piata iniciatíva sa sústreďuje na vyšetrovanie zneužívania práva o exekúcii.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)