SILNÉ SNEŽENIE V MAĎARSKU: Doprava kolabuje, havarovalo 16 autobusov
Medzi zranenými bol aj vodič autobusu, dvaja cestujúci utrpeli vážne zranenia vrátane zlomenín končatín.
Autor TASR
Budapešť 20. februára (TASR) - Sneženie v piatok dopoludnia spôsobilo v západnej časti Maďarska kritickú situáciu v doprave. Do priekopy sa zošmyklo 16 autobusov, pri meste Zalaegerszeg sa pri nehode autobusu zranilo 13 osôb, z nich dvaja ťažko. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa železničnej spoločnosti GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút) počasie komplikuje aj železničnú dopravu. Vlaky meškajú kvôli zasneženým výhybkám a spadnutým stromom na koľajniciach.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
