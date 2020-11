Maďarská opozícia požaduje testovanie všetkých občanov

Testovanie, ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Budapešť 9. novembra (TASR) - Päť maďarských opozičných strán požaduje od vlády premiéra Viktora Orbána celoplošné bezplatné testovanie občanov Maďarska na prítomnosť nového druhu koronavírusu, informoval v pondelok spravodajský server szmo.hu." tlmočil na tlačovej konferencii v Budapešti pred budovou parlamentu poslanec Demokratickej koalície (DK) stanovisko opozičných strán DK, Jobbik, Dialóg (Párbeszéd), Maďarská socialistická strana (MSZP) a ochranárskej strany LMP. Strana Momentum sa k tejto iniciatíve nepridala.Uvedené strany predložili parlamentu 11-bodový návrh uznesenia, v ktorom okrem plošného testovania "" žiadajú okamžitú finančnú pomoc pre rodiny s deťmi a dôchodcov.Poslanec Jobbiku László Lukács zdôraznil, že najmenej každé dva týždne by bolo potrebné otestovať zdravotníkov a štát by mal robiť epidemiologické dohľadávanie kontaktov.Ďalšími požiadavkami opozičných subjektov je stopercentný príplatok k mzdám zdravotníkov, dočasné poskytovanie zdravotnej služby aj osobám, ktoré si neplatia zdravotné poistenie, zavedenie základného príjmu počas epidemiologickej krízy, vytvorenie podmienok pre výkon práce z domu či vrátenie finančných zdrojov, ktoré kabinet zobral miestnym samosprávam, ako aj ich zvýšenie.Orbán v pondelok oznámil, že vláda zavádza od polnoci z utorka na stredu viaceré sprísnené protiepidemiologické opatrenia. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania.Denný prírastok nákazy novým druhom koronavírusu v Maďarsku prekročil v pondelok hranicu 5000 a dosiahol 5162 potvrdených prípadov. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo za posledný deň 55 zväčša starších, chronicky chorých pacientov. Celkový počet obetí na životoch od vypuknutia pandémie v Maďarsku stúpol na 2493 a počet nakazených na 114.778.