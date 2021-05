Veliteľ maďarskej armády údajne požiadal o uvoľnenie sám

Budapešť 27. mája (TASR) - Náčelník generálneho štábu maďarských ozbrojených síl Ferenc Korom, ktorého prezident János Áder odvolal z funkcie, sám požiadal ministra obrany Tibora Benkőa o uvoľnenie z funkcie. Uviedlo to vo štvrtok pre agentúru MTI ministerstvo obrany.



Podľa rezortu Korom svoju žiadosť odôvodnil okrem iného tým, že nové úlohy, ktoré stoja pred maďarskou armádou, si vyžadujú "vodcu iného typu".



Korom pripomenul, že úlohy, ktorými bol v roku 2018 pri nástupe do tejto funkcie poverený, bezo zvyšku splnil. Išlo o oddelenie ministerstva obrany od ozbrojených síl, presťahovanie velenia armády do Székesfehérváru, organizačnú transformáciu ozbrojených síl a vytvorenie základov rozvoja ozbrojených síl, ako aj o prípravu obstarávania techniky. Armáda podľa neho pod jeho velením splnila aj úlohy vyplývajúce z pandemickej situácie.



Áder vo štvrtok odvolal Koroma na návrh ministra obrany Tibora Benkőa bez udania dôvodu.