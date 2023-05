Maďarsko: Veľká časť prepustených prevádzačov opustila krajinu

Budapešť 25. mája (TASR) - Veľká časť z predčasne prepustených zahraničných prevádzačov z maďarských väzníc už opustila krajinu, vyhlásil vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ak niekto neopustí krajinu do troch dní, pôjde opäť do väzenia. Myslím si, že väčšina z nich odíde," povedal Gulyás a súčasne vyjadril nádej, že sa vrátia do svojej vlasti. Pripustil však, že pôjdu na Západ.



Maďarsko zdôvodnilo prepustenie zhruba 600 prevádzačov z väzníc tým, že Európska únia neprispieva Maďarsku na náklady na ochranu hraníc a zároveň ho trestá za preplnené väznice. V utorok to vyhlásil štátny tajomník maďarského ministerstva vnútra Bence Rétvári.



Rakúsko v pondelok oznámilo, že si v súvislosti s prepúšťaním odsúdených v Maďarsku za prevádzačstvo predvolá maďarského veľvyslanca. "Domnievame sa, že je to úplne zlý signál," reagoval šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg pred pondelkovým stretnutím ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Rakúsko v nedeľu posilnilo kontroly na hraniciach s Maďarskom.



