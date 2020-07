Maďarsko do 15. augusta nezmierni obmedzenia masových podujatí

Budapešť 13. júla (TASR) – Maďarská vláda do 15. augusta neodvolá zákaz masových podujatí s počtom nad 500 návštevníkov. V rozhovore pre spravodajský server Vg.hu to v pondelok povedal minister inovácií a technológií László Palkovics.



Zároveň zdôraznil, že ak počet nakazených novým druhom koronavírusu bude opäť stúpať, bude potrebné obnoviť časť epidemiologických opatrení.



V súvislosti s podujatiami, ktoré by sa mali konať budúci mesiac pri príležitosti štátneho sviatku, šéf úradu vlády Gergely Gulyás v nedeľu vyhlásil, že kabinet o nich rozhodne v stredu. Maďarsko slávi každoročne 20. augusta Deň sv. Štefana, ktorým si pripomína zakladateľa štátu a prvého uhorského kráľa.



Na ochorenie COVID-19 nezomrel za uplynulých 24 hodín v Maďarsku nikto, laboratórne testy potvrdili nákazu koronavírusom v 13 prípadoch.



Počet infikovaných stúpol na 4247 a z ochorenia sa vyliečilo už 3073 pacientov. Aktuálne je nakazených 579 ľudí.



V nemocniciach je 127 pacientov s COVIDom-19, z ktorých piati sú napojení na pľúcnu ventiláciu, uviedol v pondelok vládny informačný server koronavirus.gov.hu.