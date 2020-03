Maďarská vláda do 24 hodín rozhodne o zatvorení škôl

Budapešť 13. marca (TASR) - Maďarské vládne strany i parlamentné frakcie opozičných strán zastávajú názor, že v záujme ochrany obyvateľstva pred nákazou novým koronavírusom SARS-CoV-2 treba zatvoriť školy. Po schôdzke frakcií to v piatok v Budapešti oznámil minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého kabinet o tom rozhodne do 24 hodín.



Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV Gulyás dodal, že v prípade kladného rozhodnutia vlády by školy zostali zatvorené už od budúceho pondelka.



Predseda vlády Viktor Orbán ešte v piatok ráno vyhlásil, že verejné vzdelávacie inštitúcie v Maďarsku zatiaľ nezatvárajú, pretože vírus neohrozuje deti. Premiér ale pripomenul, že univerzity zatvorili, lebo je v nich mnoho cudzincov. "Vírus k nám priniesli cudzinci a aj nákaza sa šíri najviac medzi nimi," dodal Orbán. Odborárska organizácia pedagógov (PSZ) a Demokratické odbory pedagógov (PDSZ) však s týmto postojom vlády nesúhlasili a vo štvrtok vyhlásili, že požadujú, aby na školách boli nariadené mimoriadne prázdniny.



V Maďarsku evidujú 16 nakazených novým koronavírusom. Vláda v stredu vyhlásila stav núdze na území celej krajiny.



spravodajca TASR Ladislav Vallach