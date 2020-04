Maďarská vláda nevidí dôvod na zrušenie maturitných skúšok

Budapešť 24. apríla (TASR) - Maďarská vláda trvá na uskutočnení maturitných skúšok, ktoré sa majú začať 4. mája. Vyhlásil to v piatok štátny tajomník rezortu ľudských zdrojov zodpovedný za verejné školstvo Zoltán Maruzsa.



Podľa spravodajského servera 444.hu štátny tajomník povedal, že ani epidemiológovia, ktorých ale nechcel menovať, nenamietajú voči tomu, aby sa maturity uskutočnili. Zúčastniť sa na nich má takmer 80.000 stredoškolákov.



Maruzsa podotkol, že na videokonferencii s 19-člennou Celoštátnou radou študentov sa za uskutočnenie maturít vyjadrilo až 17 členov rady. "Študenti chcú maturovať," zdôraznil.



Rezort ľudských zdrojov 16. apríla oznámil, že vláda na základe epidemiologických faktorov rozhodla, že skúšky sa začnú čo najskôr a ich začiatok stanovila na 4. mája.



Kabinet zároveň prijal rozhodnutie, že maturitné skúšky budú iba písomné. Do úvahy pritom bral prebiehajúcu pandémiu, ako aj záujmy študentov, pedagógov a všetkých, ktorí sú zainteresovaní do prijímacích skúšok na vysoké školy.



Opozičné strany Jobbik, Maďarská socialistická strana (MSZP), Demokratická koalícia (DK), Politika môže byť iná (LMP), Dialóg (Párbeszéd), Liberáli a Momentum tento krok vlády ostro kritizovali, pretože podľa nich na poslednú chvíľu vyhlásila, že sa maturity budú konať prakticky v pôvodnom termíne, ale bez ústnych skúšok.



Podľa Demokratického zväzu pedagógov (PDSZ) rozhodnutie vlády uskutočniť maturity, aj keď iba v obmedzenej forme, je z dôvodu epidemiologickej situácie riskantné. PDSZ označil tento krok za najhorší možný. Odborári zdôraznili, že mimoriadnemu riziku budú vystavení maturanti, pedagógovia, ale aj ich rodinní príslušníci.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)