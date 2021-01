Maďarská vláda podporila aj nákup vakcín, ktoré neschválila EÚ

Budapešť 14. januára (TASR) - Maďarská vláda podporí nákup aj takých vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré neschválila Európska lieková agentúra. Rozhodnutie vlády bolo zverejnené vo štvrtok v štátnom vestníku, informoval spravodajský server szmo.hu.



Vládny kabinet zároveň vyzval ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, aby urobil potrebné opatrenia na zaobstaranie týchto očkovacích látok.



Server szmo.hu pripomenul, že šéf maďarskej diplomacie nedávno kritizoval Európsku komisiu za to, že mesiace útočila na krajiny, ktoré avizovali, že chcú nakupovať aj iné, než len ňou schválené vakcíny, ako to urobilo aj Maďarsko.



Szijjártó 11. januára tiež povedal, že Maďarsko priebežne rokuje s Čínou o nákupe väčšieho množstva vakcíny, ktoré by mohlo byť dodané ešte koncom tejto zimy. Podľa jeho vyjadrenia zároveň experti maďarského Národného ústavu farmácie a bezpečnosti potravín vycestovali do Ruska, aby tam preverili výrobu tamojšej očkovacej látky a po návrate uviedli, že ide o najvyššiu možnú technologickú úroveň výroby.



Maďarsko si dosiaľ prostredníctvom Európskej únie zarezervovalo u piatich výrobcov vakcíny celkom 19,7 milióna očkovacích látok. Z doteraz dovezených očkovacích látok určených pre 129.860 ľudí zaočkovali v Maďarsku vyše 96 000 osôb.



V Maďarsku zaznamenali od začiatku pandémie 347 636 prípadov infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 a 11 066 súvisiacich úmrtí.