Maďarská vláda posiela po Maďarov v Maroku letecký špeciál

Budapešť 18. marca (TASR) - Maďarská vláda pošle po 146 maďarských turistov do Maroka letecký špeciál. Oznámil to v stredu na Facebooku minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Šéf diplomacie pripomenul, že táto africká krajina v rámci ochrany pred nákazou novým druhom koronavírusu zastaví pravidelné letecké spojenia, v dôsledku čoho uviazli v Maroku tisíce cudzincov, medzi nimi aj 146 občanov Maďarska.



Szijjártó sa už dohodol so svojím marockým rezortným partnerom, že maďarský špeciál dostane povolenie pristáť v Marrákéši vo štvrtok ráno, teda ešte pred úplným uzatvorením marockého vzdušného priestoru.



Ďalších občanov Maďarska, ktorí sú v zahraničí, minister vyzval, aby sa bezodkladne postarali o svoj návrat domov, pretože pribúdajúce obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave to čoskoro neumožnia vôbec.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach