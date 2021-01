Maďarská vláda pre pandémiu neplánuje meniť termín maturít

Budapešť 12. januára (TASR) – Maturitné skúšky, ktoré sa majú v Maďarsku konať o takmer štyri mesiace, sa uskutočnia v riadnom termíne a vláda nemieni meniť ani ich pravidlá. Vyhlásil to v utorok v Budapešti štátny tajomník rezortu ľudských zdrojov zodpovedný za verejné školstvo Zoltán Maruzsa.Na virtuálnej tlačovej konferencii operačného štábu vlády ďalej povedal, že sa pripravujú ústne i písomné skúšky.dodal Maruzsa.Stredné a vysoké školy v Maďarsku prešli od 11. novembra na dištančné vzdelávanie, do tried chodia iba žiaci základných škôl.Vírusom SARS-CoV-2 sa v Maďarsku doteraz preukázateľne infikovalo 344 352 ľudí a nákaze podľahlo 10 853 osôb.