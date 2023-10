Maďarská vláda predložila návrh na spustenie vojenskej misie v Čade

Budapešť 18. októbra (TASR) - Maďarské ministerstvo obrany v mene vlády predložilo parlamentu návrh na spustenie vojenskej misie v Čade. Podľa servera ATV.hu to v stredu oznámil rezort obrany, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarskí vojaci budú v krajine na pozvanie čadského prezidenta s cieľom posilniť stabilitu regiónu a tým aj bezpečnosť Európy a Maďarska, ako aj obmedziť nové migračné vlny hroziace z Afriky.



Prítomnosť maďarských vojakov posilňuje boj proti terorizmu a pomáha hladkému priebehu humanitárnej pomoci a miestnemu rozvoju v programe Hungary Helps (Maďarsko pomáha), píše sa vo vyhlásení ministerstva.



Minulý piatok (13.10.) minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky oznámil, že Maďarsko plánuje vyslať na jar 2024 do Čadu 200-člennú vojenskú misiu s cieľom obmedziť migračnú krízu v africkom regióne Sahel. Sahelský región a Čad zohrávajú podľa ministra kľúčovú úlohu proti migrácii z Afriky.



"Ak sa aj Čad stane nestabilným, potom môžeme byť svedkami prelomenia migračnej bariéry, ktorá by mohla poslať ďalšie stovky miliónov na cestu do Európy," podčiarkol Szalay-Bobrovniczky.



Podľa jeho slov táto stredoafrická krajina dostane prostredníctvom programu Hungary Helps aj humanitárnu a poľnohospodársku rozvojovú pomoc.



Minister zdôraznil, že ide o misiu zabezpečujúcu nezávislú vojenskú prítomnosť, ktorá bude spolupracovať s francúzskymi a americkými jednotkami v krajine.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)