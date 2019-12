Maďarská vláda presadila kontroverzné zmeny v kultúre

Budapešť 11. decembra (TASR) - Hlasmi poslancov maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP schválil v stredu parlament v Budapešti novelu balíka zákonov o kultúre, ktorú opozícia označila za začiatok "kultúrnej vojny" v Maďarsku.



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) sa novelou mení systém financovania divadiel, zriaďuje sa Národná kultúrna rada (NKT) a boli vymenované kultúrne inštitúcie strategického významu. Vláda prevzala kontrolu aj nad divadlami, ktoré prevádzkuje samospráva.



Za návrh novely hlasovalo 115 poslancov vládneho bloku zo 199-členného parlamentu, proti bolo 53 opozičných poslancov a traja sa hlasovania zdržali.



Pri hlasovaní si časť poslancov opozičných strán na protest nasadila na tvár čierne masky.



Najväčší odpor opozície i časti kultúrnej verejnosti vyvoláva skutočnosť, že štát podporí iba tie divadlá, v ktorých získa dostatočnú kontrolu.



V pondelok proti zámeru vlády protestovalo v Budapešti na Madáchovom námestí niekoľko tisíc ľudí. Členka predsedníctva Nezávislého združenia hercov (FEMSZ) Adrienn Zubeková pre Klubrádió uviedla, že aj na pravej strane politického spektra existujú takí, ktorí s takouto zmenou nesúhlasia. "Profesionáli vedia, že to nebude fungovať. Umenie nie je možné centrálne riadiť," podčiarkla Zubeková s poznámkou, že vláda nebude rušiť divadlá, iba chce nad nimi získať kontrolu. "Chce tam mať riaditeľov, ktorí vedia, čo sa od nich očakáva," dodala.



Internetové vydanie denníka Magyar Hírlap v pondelok uviedlo, že zámerom poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP je uzatvoriť dlhodobú finančnú dohodu so strategickými kultúrnymi zariadeniami. Podľa nich rastúca rozpočtová podpora kultúry umožňuje, aby najdôležitejšie kultúrne inštitúcie mohli dlhodobo a vyvážene plánovať svoju budúcnosť, preto je logické, aby s nimi kabinet uzatvoril päťročnú zmluvu.



Denník zdôraznil, že účelom NKT ako nového orgánu bude vypracovanie dlhodobej kultúrnej stratégie a že týmto krokom ale nezanikne súčasná Národná kultúrna nadácia, ako to tvrdia opozičné ľavicovoliberálne médiá.



Predkladatelia novely z Fidesz-KDNP tvrdili, že nové zákonné podmienky vytvárajú jasné pravidlá, ktoré jednoznačne zaručujú nedotknuteľnosť umeleckej slobody.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)