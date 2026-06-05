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Maďarská vláda prijala radikálne opatrenia vo viacerých oblastiach
Vláda sa zaoberala tiež regulovaním príchodu pracovníkov z tretích krajín a v určitých sektoroch zavádza okamžitý zákaz ich zamestnávania.
Autor TASR
Budapešť 5. júna (TASR) - Maďarská vláda na svojom štvrtkovom zasadaní schválila sériu radikálnych opatrení, ktoré zahŕňajú okamžité prešetrenie miliardových nákupov pľúcnych ventilátorov z obdobia pandémie, zmeny v školstve a vo financovaní strán, ako aj sprísnenie pravidiel pre prijímanie pracovníkov z tretích krajín. Premiér Péter Magyar to oznámil v piatok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vláda preverí detaily projektu Budapešť - Belehrad v hodnote takmer dvoch miliárd eur presadený vládou premiéra Viktora Orbán, ktorý je súčasťou čínskej iniciatívy tzv. Novej hodvábnej cesty. Tá má prostredníctvom obrovských investícií do infraštruktúry urýchliť prepravu tovaru z Číny cez strednú do západnej Európy.
Kabinet podľa slov premiéra ďalej podrobí kontrole existujúcu koncesiu na nakladanie s odpadom, na budúci týždeň predloží legislatívne zmeny potrebné na odblokovanie zmrazených fondov Európskej únie a otvára otázku fungovania a prehodnotenia pravidiel financovania politických strán.
Vláda sa zaoberala tiež regulovaním príchodu pracovníkov z tretích krajín a v určitých sektoroch zavádza okamžitý zákaz ich zamestnávania.
Kabinet prijal opatrenia aj v oblasti procesu udeľovania licencií pre investície do výroby batérií, dodal Magyar.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vláda preverí detaily projektu Budapešť - Belehrad v hodnote takmer dvoch miliárd eur presadený vládou premiéra Viktora Orbán, ktorý je súčasťou čínskej iniciatívy tzv. Novej hodvábnej cesty. Tá má prostredníctvom obrovských investícií do infraštruktúry urýchliť prepravu tovaru z Číny cez strednú do západnej Európy.
Kabinet podľa slov premiéra ďalej podrobí kontrole existujúcu koncesiu na nakladanie s odpadom, na budúci týždeň predloží legislatívne zmeny potrebné na odblokovanie zmrazených fondov Európskej únie a otvára otázku fungovania a prehodnotenia pravidiel financovania politických strán.
Vláda sa zaoberala tiež regulovaním príchodu pracovníkov z tretích krajín a v určitých sektoroch zavádza okamžitý zákaz ich zamestnávania.
Kabinet prijal opatrenia aj v oblasti procesu udeľovania licencií pre investície do výroby batérií, dodal Magyar.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)