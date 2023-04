Maďarská vláda reagovala na bilbordy s nápisom Rusi domov!

Budapešť 12. apríla (TASR) - Aktuálna bilbordová kampaň v Maďarsku podporovaná priamo veľvyslanectvom USA v Budapešti je dôkazom, že Spojené štáty sa nevzdali snahy vnútiť Maďarsko do pozície podporujúcej vojnu na Ukrajine. Pre komerčnú televíziu ATV to v stredu vyhlásil šéf úradu vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého maďarská vláda nezmení svoj postoj ani na americký nátlak, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarsko má spojenecký a priateľský vzťah so Spojenými štátmi, preto považujeme plagátovú kampaň za nezvyčajný krok," dodal Gulyás.



V Maďarsku sa v uplynulých dňoch objavili bilbordy a plagáty vyzývajúce na stiahnutie ruských vojakov z Ukrajiny s nápisom "Rusi domov!". Uviedol to v utorok server telex.hu, podľa ktorého reklamné pútače inštalovali v mestách Gyula, Eger a Miškovec.



Pútače, na ktorých je tiež uvedené, že na Ukrajine môže byť iba vtedy mier, ak sa ruská okupačná armáda stiahne, objednala facebooková skupina Nyugati Pályán, pričom projekt podporilo Veľvyslanectvo USA v Budapešti.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)