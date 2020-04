Maďarská vláda rozhodne o predĺžení čiastočného zákazu vychádzania

Budapešť 3. apríla (TASR) - Maďarská vláda rozhodne na budúcu stredu (8.4.) o tom, či predĺži čiastočný zákaz vychádzania, aktuálne platný do konca budúceho týždňa. Maďarský premiér Viktor Orbán to povedal v piatok v relácii Dobré ráno Maďarsko, ktorú vysiela verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.



"Ak to bude nutné, tak zákaz predĺžime," zdôraznil Orbán, podľa ktorého počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov zrejme nebude možné, aby sa rodiny voľne stretávali. Schádzať sa zrejme budú len pri zachovaní veľmi prísnych ochranných opatrení.



Počet potvrdených infikovaných novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 v Maďarsku za posledný deň vzrástol na celkových 623 a na ochorenie COVID-19 zomreli ďalší piati starší ľudia trpiaci aj inými chorobami. Informačná webstránka vlády koronavirus.gov.hu v piatok neuvádzala celkový počet obetí, ktorých vo štvrtok bolo 21, podľa oznámeného denného prírastku by ich tak momentálne malo byť 26.



V povinnej domácej karanténe je 11.399 ľudí. Z ochorenia sa zotavilo 43 pacientov. Na koronavírus doposiaľ otestovali 17.769 ľudí, píše koronavirus.gov.hu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)