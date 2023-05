Maďarsko sa snaží zdôvodniť prepúšťanie prevádzačov postojmi Bruselu

Budapešť 23. mája (TASR) - Maďarsko muselo pristúpiť k predčasnému prepusteniu zahraničných prevádzačov z maďarských väzníc, pretože Európska únia neprispieva Maďarsku na náklady na ochranu hraníc, pričom ho zároveň trestá za preplnené väznice. Pre agentúru MTI to v utorok vyhlásil štátny tajomník maďarského ministerstva vnútra Bence Rétvári, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Rakúsko v pondelok oznámilo, že si v súvislosti s prepúšťaním osôb, odsúdených v Maďarsku za prevádzačstvo, predvolá maďarského veľvyslanca. Zároveň už deň predtým posilnilo kontroly na hraniciach s Maďarskom.



Rétvári pripomenul, že Maďarsko chráni vonkajšie hranice EÚ. "Brusel dlhuje Maďarsku vyše 1,5 miliardy eur, pretože toľko sme vynaložili od roku 2015 na ochranu hraníc," dodal štátny tajomník, podľa ktorého z tejto sumy bolo zatiaľ uhradené iba jedno percento.



Maďarská pohraničná stráž a polícia podľa neho v zime i v lete zastavuje ilegálnych prisťahovalcov prichádzajúcich do Európy na južnej hranici, odhaľuje a zadržiava prevádzačov, aby maďarské a európske rodiny mohli žiť v bezpečí. Maďarské väznice sú podľa jeho slov preplnené, keďže sa v nich aktuálne nachádza vyše 2000 prevádzačov.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás minulý štvrtok vyhlásil, že "za peniaze daňových poplatníkov sú v Maďarsku zatýkané masy prevádzačov". Koncom mája preto na základe nového nariadenia maďarskej vlády z väzníc prepustia a vyhostia z krajiny takmer tisíc zahraničných prevádzačov. Prepustení budú mať 72 hodín na opustenie Maďarska.



"Domnievame sa, že je to úplne zlý signál," povedal šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg pred pondelkovým stretnutím ministrov zahraničných vecí v Bruseli.



Rakúsko v nedeľu v tejto súvislosti posilnilo kontroly na hraniciach so susedným Maďarskom. Intenzívnejšej kontrole podliehajú najmä vozidlá z Maďarska, Rumunska a Srbska, oznámilo ministerstvo vnútra vo Viedni. Rakúsky rezort vnútra tiež zvažuje možnosť zavedenia ďalších protiopatrení.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)