Maďarsko evakuovalo z Blízkeho východu 87 Maďarov a jedného občana USA

Budapešť 18. júna (TASR) - Jedna z najvýznamnejších evakuačných operácií posledných rokov vstúpila do bezpečnej fázy, keď v utorok doviezla maďarská vláda z Blízkeho východu 87 Maďarov a jedného občana USA. Oznámil to podľa agentúry MTI v noci na stredu tamojší minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov ministra sa bezpečnostná situácia v dôsledku vojny na Blízkom východe stáva čoraz vážnejšou, pričom boje prebiehajú na stále väčšom území. Znamená to, že čoraz viac Maďarov je v nebezpečenstve a chce región opustiť.



„Samozrejme, ako zvyčajne, pomáhame všetkým. Teraz sú však evakuačné operácie náročnejšie a zložitejšie než kedykoľvek predtým,“ konštatoval Szijjártó, ktorý pripomenul, že izraelský aj iránsky vzdušný priestor je v súčasnosti uzavretý.



„Preto sme museli najprv všetkých Maďarov, ktorí požiadali o evakuáciu z Izraela, odviezť autobusom na izraelsko-egyptskú hranicu. Odtiaľ sme ich autobusom odviezli na (egyptské) letisko v Šarm aš-Šajchu, kde ich vyzdvihlo lietadlo maďarských ozbrojených síl,“ dodal minister vo videu zverejnenom na Facebooku.



Szijjártó poďakoval diplomatom zapojeným do operácie za to, že napriek mimoriadnym ťažkostiam dokázali akciu vykonať disciplinovaným a efektívnym spôsobom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)