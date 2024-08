Maďarsko zvažuje súdne vymáhať od Bruselu časť nákladov na migráciu

Budapešť 22. augusta (TASR) - Maďarská vláda požiadala ministra spravodlivosti Benceho Tuzsona, aby preskúmal, ako by mohla Budapešť súdne vymáhať od Európskej komisie časť nákladov súvisiacich s migráciou. Podľa servera hirado.hu to vo štvrtok vyhlásil šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Brusel nás chce za každú cenu prinútiť vpustiť dnu migrantov," podotkol Gulyás, ktorý súčasne namietal, že na Maďarsko uvalili sankcie pre spôsob fungovania tranzitných zón, pričom túto "dobrú maďarskú prax" si čiastočne osvojil aj nový migračný pakt EÚ.



Ochrana schengenských hraníc je spoločnou vecou, ktorá slúži nielen bezpečnosti Maďarska, ale je dôležitá pre Európu ako celok, podčiarkol šéf úradu maďarskej vlády. Dodal však, že Maďarsko nemá prístup k fondom Európskej únie, ktoré Brusel poskytuje iným krajinám na účely ochrany hraníc.



"Ministri vnútra a spravodlivosti preveria možnosť, že ak bude chcieť Brusel naďalej vynucovať nariadenia, ktoré neumožňujú zadržiavanie migrantov, potom nech EÚ všetkým migrantom na maďarských hraniciach ponúkne, že po splnení podmienok európskeho migračného postupu ich dobrovoľne a bezplatne prepraví do Bruselu," uzavrel Gulyás.



