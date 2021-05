Maďarov, ktorí odchádzajú do zahraničia, je stále menej

Budapešť 10. mája (TASR) – Čoraz menej občanov Maďarska sa rozhoduje pre odchod zo svojej vlasti, konštatoval v pondelok spravodajský server portfolio.hu, podľa ktorého aj v roku 2020 pokračoval pozitívny trend posledných rokov. Vlani odišlo do zahraničia 19 300 ľudí, pričom sa odtiaľ vrátilo 23 100 narodených v Maďarsku.



Podľa údajov Ústredného štatistického úradu (KSH) počet vysťahovaných klesol pod 20.000 naposledy v roku 2012. Najviac ľudí, vyše 30.000, sa odsťahovalo za hranice v roku 2015; odvtedy pokračuje trend poklesu.



Počet navrátilcov sa po raste v období rokov 2012-18 ustálil a naďalej stagnuje na hodnote vyše 23.000.



Cieľom vysťahovania Maďarov už od roku 2018 nie je Nemecko, ale Rakúsko, a tak tomu bolo aj vlani, keď sa do Rakúska oficiálne vysťahovalo 7500 maďarských občanov, o 250 menej než v roku 2019. Do Nemecka a Británie odišlo vlani medziročne takmer o 1000 osôb menej.



Najväčší nárast návratu Maďarov zaznamenali vlani z Rakúska, odkiaľ ich prišlo 8000, o 1000 viac než v roku 2019. Zo Spojeného kráľovstva sa aj napriek brexitu vrátilo iba minimum ľudí, od roku 2018 sa ich počet drží na úrovni 5000.