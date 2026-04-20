Maďarsko: Vo vláde Tiszy bude 16 ministrov
Tento týždeň bude predseda Tiszy pokračovať v rokovaniach o novej vláde a očakáva sa, že oznámi aj mená ďalších členov kabinetu.
Autor TASR
Budapešť 20. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér a predseda strany Tisza Péter Magyar v pondelok na Facebooku oznámil, že jeho vláda sa bude skladať zo 16 ministerstiev, a že dnes zverejní mená siedmich nominovaných ministrov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar povedal, že 141-členný klub budúcich poslancov Tiszy sa v pondelok prvýkrát stretne. „Silný mandát, ktorý sme získali od mnohých miliónov ľudí, znamená obrovskú zodpovednosť a na zasadnutí padne oficiálne rozhodnutie, že Andrea Bujdosó povedie poslanecký klub Tiszy a na základe jej návrhu by sa Ágnes Forsthoffer mala stať predsedníčkou maďarského parlamentu,“ uviedol.
Šéf strany hovorí, že tieto dve nominácie sú ľudskou, politickou a profesionálnou zárukou, že nový parlament bude skutočne fungujúcou arénou pre maďarskú demokraciu, kde sa na rozdiel od minulosti budú viesť vecné, odborné a politické diskusie. Dodal, že budúcim poslancom predstaví štruktúru vlády Tisza a už vybraných ministrov.
Magyar dodal, že po zasadnutí klubu oznámi verejnosti mená siedmich členov kabinetu, vrátane ministra zahraničných vecí, financií, hospodárstva a energetiky, zdravotníctva, národnej obrany, životného prostredia, a tiež poľnohospodárstva a potravinárstva.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
