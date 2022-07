Voľby do samospráv v Maďarsku a europarlamentu budú v rovnaký deň

Budapešť 19. júla (TASR) - Voľby do miestnych samospráv v Maďarsku a do Európskeho parlamentu sa od roku 2024 budú konať v rovnaký deň a župy budú od budúceho roka premenované na stolice. Rozhodli o tom v utorok v Budapešti poslanci Národného zhromaždenia v rámci mimoriadnej dvojdňovej schôdze parlamentu. Informuje spravodajca TASR v Budapešti na základe správy agentúry MTI.



Spojenie dvoch volieb zdôvodnili poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP znížením finančných nákladov. Za príslušnú novelu ústavy, ktorá si vyžadovala dvojtretinovú väčšinu, hlasovalo 140 poslancov a 36 bolo proti.



V poradí ide o 14. novelu ústavy. Túto ústavu vládny blok presadil v roku 2011 s platnosťou od 1. januára 2012.



Vládny blok v parlamente v rámci novely ústavy presadil aj zmenu názvov žúp (megye) na stolice (vármegye). Zmena bude platiť od 1. januára budúceho roka. Fidesz-KDNP v zdôvodnení pripomína, že od založenia Uhorska až do roku 1949 boli stolice základným územným prvkom štátnej správy.



"Termín 'vármegye' lepšie zdôrazňuje, že ústredným myšlienkovým motívom štátnej správy a štruktúry Maďarska je národná suverenita a prostredníctvom nej ochrana základných kameňov európskej civilizácie," píše vládny blok v zdôvodnení zmeny.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)