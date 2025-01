Maďari hlasovali za to, aby Magyar zostal europoslancom

Budapešť 15. januára (TASR) - Pol roka po prevzatí mandátu v Európskom parlamente (EP) dal predseda maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar hlasovať voličov o tom, či má pokračovať v práci europoslanca. V online dotazníku od utorka do stredy hlasovalo 65.000 ľudí, z ktorých 95 percent podporilo, aby pokračoval v práci v Štrasburgu a Bruseli. Magyar to oznámil v stredu na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Politik, ktorý je najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, vyjadril vďaku za množstvo hlasov a silnú podporu. Vo svojom príspevku súčasne oslovil aj vládnu stranu Fidesz a Orbána.



"Viem, že pre Fidesz je zvláštne, že sa niekto skutočne pýta ľudí, dokonca aj na svoju vlastnú politickú budúcnosť. Pán premiér, ak ste naozaj taký sebavedomý a veci idú naozaj tak dobre, ako to tvrdíte, tak sa vráťte z Indie domov, naberte odvahu a urobte predčasné voľby. Alebo buďte aspoň taký odvážny ako váš srbský priateľ a spýtajte sa maďarského ľudu na svoju vlastnú politickú budúcnosť," povedal Magyar.



Magyar v utorok pripomenul, že vďaka mandátu EP sa mohol informovať o stave nemocníc a o pracovných podmienkach zdravotníkov, jeho mandát mu pomohol navštíviť štátne železnice MÁV a prezentovať tamojšie problémy, ako aj problémy detských domovov v Maďarsku.



Vlani v apríli Magyar povedal, že nechce byť europoslancom a že chce pracovať doma do roku 2026. V polovici júna oznámil, že ho veľa ľudí presviedčalo, aby v prípade získania mandátu ako líder kandidátky strany TISZA išiel do Bruselu. Vtedy sa rozhodol, že sa na to spýta voličov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)