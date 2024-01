Maďarsko: Vstup Švédska do NATO nie je na programe ani jarnej schôdze

Budapešť 15. januára (TASR) - Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén v pondelok predložil predsedovi parlamentu Lászóovi Kövérovi legislatívny program vlády na jarnú schôdzu parlamentu v roku 2024, ktorý obsahuje 18 návrhov zákonov či noviel, chýba v ňom však ratifikácia vstupu Švédska do NATO. Upozornil na to server atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vo vládnom legislatívnom návrhu figurujú okrem novely zákona o vodárenských službách aj justičné zákonné úpravy, uznávanie zahraničných vysvedčení a diplomov či rokovanie o štátnom rozpočte na rok 2025. Jeho návrh má predložiť minister financií v apríli a parlament o ňom bude môcť hlasovať v júni.



Maďarský parlament spolu s tureckým - ako posledné dva z členských štátov NATO - ratifikáciu vstupu Švédska odkladajú už vyše poldruha roka.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po stretnutí s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou vlani 6. novembra v Bruseli vyjadril očakávanie, že Maďarsko bezodkladne ratifikuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Nováková povedala iba toľko, že dúfa, že Švédsko sa čoskoro stane členom NATO, pričom o tom rozhoduje maďarský parlament.



Parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz odklad zdôvodňuje aj údajne protimaďarským švédskym krátkym filmom z roku 2019, ktorý premietali v rámci školských osnov. V tomto dokumente sa tvrdí, že stav demokracie v Maďarsku sa od roku 2010 neustále zhoršuje.