Maďarsko: Výbor neprerokoval útok na stránku registrácie na očkovanie

Budapešť 4. mája (TASR) - Výbor maďarského parlamentu pre národnú bezpečnosť mal z iniciatívy opozičných poslancov v utorok prerokovať okrem iného údajný minulotýždňový kybernetický útok na webovú stránku určenú na registráciu záujemcov o očkovanie proti koronavírusu, ako aj projekt budovania kampusu čínskej Univerzity Fu-tan. Podľa spravodajského servera Index.hu však členovia výboru z vládnucej strany Fidesz na rokovanie neprišli, výbor preto nebol uznášaniaschopný.



Medzi poslancami Fideszu, ktorí sa odvolali na iné pracovné povinnosti, bol aj podpredseda výboru János Halász.



Predseda výboru zo strany Jobbik János Stummer označil neúčasť poslancov Fideszu za sabotáž. Zdôraznil, že uvedené kauzy sú z hľadiska suverenity a národnej bezpečnosti Maďarska témami, ktorými sa výbor musí zaoberať.



Podľa člena výboru z ochranárskej strany LMP Pétera Ungára je otázne, či v prípade útoku na stránku registrácie na očkovanie išlo o útok zo zahraničia. V takomto prípade o tom musí rokovať národnobezpečnostný výbor, avšak je možné aj to, že išlo iba o veľmi zle pripravenú stránku zriadenú z verejných financií.



V kauze Univerzity Fu-tan výbor pozval ministra pre inovácie a technológie Lászlóa Palkovicsa, aby zodpovedal otázky týkajúce úverovej zmluvy s Čínou z hľadiska suverenity a národnej bezpečnosti Maďarska.



Frakcia Fideszu v tejto súvislosti uviedla, že kampus Univerzity Fu-tan nie je v kompetencii národnobezpečnostného výboru. "Nedopustíme, aby ľavica zneužila parlamentný výbor na politickú provokáciu," uviedla frakcia pre komerčnú televíziu ATV.



Strategickú dohodu o zriadení budapeštianskeho kampusu Univerzity Fu-tan podpísal Palkovics s čínskou stranou koncom apríla. Škola, na ktorej budovanie vyčlenili dotáciu 2,35 milióna eur, má byť hotová v roku 2024 a mala by byť prvou čínskou vysokou školou v Európe. Na fakultách ekonomiky, filozofie, spoločenských vied, prírodných vied, inžinierstva a lekárstva pre 6000 - 8000 študentov, by malo prednášať 500 pedagógov.