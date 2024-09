Maďarsko vyjadrilo súhlas s dohodou o obrannej spolupráci s Čadom

Budapešť 9. septembra (TASR) - Maďarská vláda súhlasí s textom dohody o obrannej spolupráci s vládou Čadu, s právnym postavením maďarského kontingentu v Čade a s dohodou o vojenskej spolupráci a pomoci. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré bolo v pondelok zverejnené v maďarskom vestníku. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Migráciu z Afriky do Európy nemožno zastaviť bez krajín regiónu Sahel. Maďarsko preto buduje partnerskú spoluprácu s Čadom ako kľúčovou krajinou v boji proti nelegálnej migrácii v Afrike. Povedal to v nedeľu premiér Orbán na schôdzke s prezidentom Čadu Mahamatom Idrissom Débyom Itnom.



Prezidenta Čadu pozval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Maďarska Viktor Orbán, ktorý mu ešte v máji zablahoželal k volebnému víťazstvu.



Na jeseň minulého roka avizovala maďarská vláda zámer vyslať nezávislú vojenskú misiu s 200 vojakmi do Čadu, aby tam cvičili miestne jednotky a pomáhali im v boji proti terorizmu. Národné zhromaždenie vyslanie vojakov schválilo 6. novembra 2023. Čad sa nachádza v regióne Sahel na južnom okraji Sahary, kde pravidelne útočia džihádisti. Misia má trvať do 31. decembra 2025.





