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Maďarsko vysiela obnovený spravodajský kanál verejnoprávnych médií
Spravodajská relácia Híradó na stanici M1 sa predstavila v obnovenom dizajne a prvá správa sa týkala inaugurácie prezidenta Andrása Baku.
Autor TASR
Budapešť 20. augusta (TASR) - Obnovená maďarská verejnoprávna spravodajská televízna stanica M1 vo štvrtok ráno 20. augusta spustila vysielanie. Spravodajstvo na stanici M1 aj na rozhlasovej stanici Kossuth Rádió bolo prerušené od 7. júla. O obnovení vysielania spravodajstva s odvolaním sa na server telex.hu informuje spravodajca TASR v Budapešti
Spravodajská relácia Híradó na stanici M1 sa predstavila v obnovenom dizajne a prvá správa sa týkala inaugurácie prezidenta Andrása Baku. Okrem členov vlády sa v príspevku objavil aj Gábor Horn, predseda správnej rady Nadácie Republikon. Priestor vyjadriť sa k voľbe prezidenta republiky dostali aj postoje opozičných strán Fidesz a Mi Hazánk; opozičné a voči vláde kritické postoje sa v materiáloch Híradó potom objavovali aj neskôr.
Híradó vysielala tiež správy o kandidátoch do Nezávislej rady pre médiá verejnej služby. V relácii tiež odznelo, že profesné organizácie kritizovali proces ich výberu.
Dva maďarské verejnoprávne mediálne okruhy blízke bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi prerušili vysielanie 7. júla. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Magyara išlo o súčasť úsilia oslabiť Orbánov dlhoročný vplyv na médiá.
„Historický deň. Dnešok znamená koniec propagandistického vysielania na platformách verejnoprávnych médií,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook úradujúci premiér Magyar, ktorý v apríli po výhre vo voľbách vystriedal Orbána.
Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Kossuth Rádió bolo po 7. júli možné naladiť program stanice Bartók Rádió, ktorá vysiela klasickú hudbu.
Maďarská televízia vysiela od 1. mája 1957 a za uplynulých takmer 70 rokov sa čierna obrazovka objavila iba pri technických problémoch alebo vo výnimočných prípadoch úmrtí, akým bol 12. december 1993, keď zomrel prvý slobodne zvolený premiér Maďarska József Antall.
„Čierna obrazovka aj tentoraz symbolizuje koniec jednej éry. Verejnoprávne médiá sa v uplynulých rokoch dostali pod vplyv politickej moci a stratili svoju hlavnú funkciu: prinášať verejnosti dôveryhodné a objektívne informácie. Miesto toho sa stali platformou pre šírenie nenávisti a klamstiev. To sa odteraz mení,“ píše sa v stanovisku.
Na obrazovkách stanice M1 sa doteraz zobrazoval text: „Verejnoprávne médiá nesmú klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme tak dlhé roky robili! Verejnoprávne médiá teraz prechádzajú transformáciou, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné. Spravodajstvo je dočasne pozastavené. Zostaňte s nami!“
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Spravodajská relácia Híradó na stanici M1 sa predstavila v obnovenom dizajne a prvá správa sa týkala inaugurácie prezidenta Andrása Baku. Okrem členov vlády sa v príspevku objavil aj Gábor Horn, predseda správnej rady Nadácie Republikon. Priestor vyjadriť sa k voľbe prezidenta republiky dostali aj postoje opozičných strán Fidesz a Mi Hazánk; opozičné a voči vláde kritické postoje sa v materiáloch Híradó potom objavovali aj neskôr.
Híradó vysielala tiež správy o kandidátoch do Nezávislej rady pre médiá verejnej služby. V relácii tiež odznelo, že profesné organizácie kritizovali proces ich výberu.
Dva maďarské verejnoprávne mediálne okruhy blízke bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi prerušili vysielanie 7. júla. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Magyara išlo o súčasť úsilia oslabiť Orbánov dlhoročný vplyv na médiá.
„Historický deň. Dnešok znamená koniec propagandistického vysielania na platformách verejnoprávnych médií,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook úradujúci premiér Magyar, ktorý v apríli po výhre vo voľbách vystriedal Orbána.
Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Kossuth Rádió bolo po 7. júli možné naladiť program stanice Bartók Rádió, ktorá vysiela klasickú hudbu.
Maďarská televízia vysiela od 1. mája 1957 a za uplynulých takmer 70 rokov sa čierna obrazovka objavila iba pri technických problémoch alebo vo výnimočných prípadoch úmrtí, akým bol 12. december 1993, keď zomrel prvý slobodne zvolený premiér Maďarska József Antall.
„Čierna obrazovka aj tentoraz symbolizuje koniec jednej éry. Verejnoprávne médiá sa v uplynulých rokoch dostali pod vplyv politickej moci a stratili svoju hlavnú funkciu: prinášať verejnosti dôveryhodné a objektívne informácie. Miesto toho sa stali platformou pre šírenie nenávisti a klamstiev. To sa odteraz mení,“ píše sa v stanovisku.
Na obrazovkách stanice M1 sa doteraz zobrazoval text: „Verejnoprávne médiá nesmú klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme tak dlhé roky robili! Verejnoprávne médiá teraz prechádzajú transformáciou, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné. Spravodajstvo je dočasne pozastavené. Zostaňte s nami!“
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)