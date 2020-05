Maďarsko vyvíja vlastnú vakcínu proti novému druhu koronavírusu

Budapešť 21. mája (TASR) - Debrecínska univerzita v spolupráci s maďarským Národným centrom zdravia a rezortom ľudských zdrojov začala vyvíjať vakcínu proti novému druhu koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra MTI.



K vývoju vakcíny použijú izolovaný vírus SARS-CoV-2 od 30 až 40 nakazených. V prvej fáze vyberú kmene vírusu potrebné k vývoju vakcíny a následne budú testovať najvhodnejšie bunkové kultúry. Potom bude nasledovať skúmanie účinnosti a napokon testovanie na zvieratách.



Názory na to, kedy by mohla byť vakcína k dispozícii, sa rôznia. Je však zrejmé, že to nebude ešte tento rok, uviedol server Index.hu.



spravodajca TASR Ladislav Vallach