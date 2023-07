Maďarsko vyzvalo na užšiu spoluprácu medzi EÚ a Tureckom

Budapešť 28. júla (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vyjadril presvedčenie, že EÚ a Turecko by mali užšie spolupracovať. Uviedol to v piatok po schôdzke s novým tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Medzi Európskou úniou a Tureckom je podľa Szijjártóa potrebná užšia spolupráca ako kedykoľvek predtým, pretože by to pomohlo zlepšiť fyzickú i energetickú bezpečnosť kontinentu a prispelo by to aj k riešeniu problému zhoršujúcej sa konkurencieschopnosti Európy.



Maďarský minister zahraničných vecí vonkajších ekonomických vzťahov ocenil, že prvá cesta novovymenovaného tureckého ministra viedla práve do Budapešti. Podľa jeho slov to svedčí o tom, že medzi oboma krajinami je strategický vzťah.



"V novej geopolitickej a svetovej ekonomickej ére je význam Turecka väčší ako kedykoľvek predtým, čo je rozhodujúce pre bezpečnosť Maďarska a celej Európy z hľadiska fyzickej bezpečnosti, ako aj energetickej," povedal Szijjártó, ktorý podčiarkol dôležitosť modernizácie colnej únie a čo najskoršieho zrušenia vízovej povinnosti medzi EÚ a Tureckom.



K otázke ratifikácie vstupu Švédska do NATO šéf maďarskej diplomacie povedal, že maďarská a turecká vláda navzájom priebežne vývoj ratifikačného procesu konzultujú a bude tomu tak aj v nasledujúcom období.



V súvislosti s pálením Koránu v Dánsku a Švédsku Szijjártó zdôraznil, že maďarská vláda považuje za neprijateľné znesväcovanie kníh a symbolov akéhokoľvek náboženstva. Odvolávať sa pri takýchto skutkoch na slobodu prejavu je podľa jeho názoru poburujúce.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)