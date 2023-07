Wizz Air neruší lety do požiarmi sužovaného Grécka

Budapešť 25. júla (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air sídliaca v Maďarsku neplánuje zrušiť žiadny zo svojich letov do Grécka. Spoločnosť to uviedla v súvislosti so stovkami turistov čakajúcich na návrat z ostrova Rodos, kde sa hasiči už siedmy deň snažia dostať pod kontrolu ničivé lesné požiare, informuje spravodajca TASR v Budapešti podľa servera napi.hu uviedol v utorok Wizz Air.



Letiská v Grécku sú momentálne plne funkčné, píše napi.hu a preto Wizz Air až do odvolania neplánuje rušiť svoje žiadne lety.



"Letecká spoločnosť monitoruje udalosti v Grécku a urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla. Prípadné mimoriadne zrušenia letov budú leteckou spoločnosťou individuálne preverované, na základe čoho potom poskytne svojim cestujúcim náhradu alebo kompenzáciu," uviedli aerolinky.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)