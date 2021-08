Maďarsko: Z Afganistanu dovezieme bezpečne všetkých Maďarov

Budapešť 17. augusta (TASR) - Maďarská vláda sa postará o to, aby sa každý občan Maďarska bezpečne vrátil z Afganistanu do svojej vlasti. Podľa agentúry MTI to v utorok v Budapešti vyhlásil štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Levente Magyar.



Presný počet Maďarov v Afganistane podľa jeho slov nie je známy, postupne sa hlásia maďarským úradom. "Vláda urobí všetko pre to, aby sa bezpečne dostali domov," podčiarkol.



Magyar poznamenal, že v Kábule je aj skupina 26 maďarských pracovníkov bezpečnostných služieb, ktorí zaisťovali ochranu holandského veľvyslanectva. Podľa plánov by ich mal evakuovať jeden z vojenských spojencov Maďarska. Ak sa tak však nestane, potom sa aj o nich Maďarsko postará.



Po obsadení Kábulu príslušníkmi militantného hnutia Taliban holandskí diplomati okamžite opustili veľvyslanectvo, avšak maďarskí ochrankári tam uviazli. Podľa štátneho tajomníka už prebiehajú rokovania o spôsobe ich evakuácie.