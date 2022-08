Z Ukrajiny prišlo do Maďarska v utorok takmer 12.700 ľudí

Budapešť 3. augusta (TASR) - Dovedna 6628 osôb prišlo v utorok z Ukrajiny do Maďarska a rumunsko-maďarské hranice prekročilo v ten istý deň 6031 ľudí, ktorí o sebe tvrdili, že prichádzajú z Ukrajiny. Podľa agentúry MTI to oznámila v stredu maďarská polícia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Potvrdenie na dočasný pobyt v Maďarsku s platnosťou na 30 dní vystavili 274 osobám, ktoré budú musieť požiadať o trvalé dokumenty na úrade cudzineckej polície v mieste, kde sa budú zdržiavať.



Polícia ďalej informovala, že vlakom v utorok pricestovalo do Budapešti 151 ukrajinských utečencov, medzi nimi bolo 42 detí.



Počet utečencov, ktorí pricestovali z Ukrajiny do Maďarska od vypuknutia vojny prekročil 900.000. Vyše 26.000 osobám z nich udelili maďarské orgány štatút utečenca, ostatní pokračovali v ceste do iných európskych krajín.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)