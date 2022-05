Do Maďarska prišlo za deň z Ukrajiny vyše 10.000 utečencov

Budapešť 4. mája (TASR) - Do Maďarska prišlo v pondelok viac ako 10.000 utečencov, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na údaje Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK) zverejnené v stredu na webovej stránke police.hu.



Cez ukrajinsko-maďarský úsek štátnej hranice prišlo v uvedený deň 5000 ľudí a 5267 utečencov z Ukrajiny prekročilo maďarské hranice z územia Rumunska.



Koncom apríla počet utečencov, ktorí prišli do Maďarska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, prekročil podľa údajov maďarskej vlády 640.000. Približne 20.000 z nich požiadalo o štatút utečenca a približne rovnaký počet Ukrajincov sa uchádzalo o dočasné útočisko.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov na svojej webovej stránke uvádza, že od začiatku invázie z Ukrajiny do zahraničia utieklo celkovo 5.597.483 ľudí. Najviac z nich zamierilo do Poľska. Nasledujú Rumunsko a Ruská federácia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)