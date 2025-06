Maďarsko za nevykonanie rozhodnutia súdu EÚ prišlo o 417 miliónov eur

Budapešť 13. júna (TASR) - Maďarsko už rok platí pokutu za to, že vláda premiéra Viktora Orbán nevykonáva rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) za porušenie práva EÚ v maďarskom azylovom práve. Uviedol to v piatok denník Népszava, podľa ktorého Maďarsko tak prišlo už o 417 miliónov eur, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník z Európskej komisie zistil, že výška celkovej pokuty pre Maďarsko dosahuje 565 miliónov eur.



Orbánpva vláda pred rokom odmietla vykonať konečný rozsudok súdu. Pokuta bude odpočítaná z prichádzajúcich finančných prostriedkov EÚ. Maďarský kabinet síce avizoval, že na SDEÚ podá žalobu, nie je však jasné, ako to bude možné.



V stredu poradca premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi oznámil, že Maďarsko podáva žalobu na SDEÚ v prípade verdiktu uložiť Maďarsku pokutu jeden milión eur denne za nedodržiavanie azylových pravidiel.



Bakondi pre komerčnú televíziu TV2 uviedol, že EÚ začala konanie proti Maďarsku vo viacerých prípadoch týkajúcich sa utečencov, vrátane prípadu, v ktorom bola krajine uložená pokuta jeden milión eur denne. Dodal, že EÚ chcela zabezpečiť, aby migranti mohli podať svoje žiadosti o azyl v Maďarsku, a nie v inej krajine, ako je napríklad Srbsko.



Vláda má podľa jeho slov v tomto prípade jedinú možnosť, a tou je žaloba na súd EÚ prostredníctvom medzinárodnej právnickej firmy.



SDEÚ vlani v polovici júna Maďarsku udelil paušálnu pokutu 200 miliónov eur a jeden milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonalo rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.



Maďarsko koncom augusta nedodržalo prvý termín na zaplatenie pokuty, čo exekutívu EÚ prinútilo zaslať druhú žiadosť o platbu s termínom do 17. septembra. Aj tú však maďarská vláda ignorovala.



EK preto aktivovala proti Budapešti takzvaný "kompenzačný postup" a sumu pokuty odráta z eurofondov pridelených Maďarsku.



Od vydania rozhodnutia SDEÚ Orbán vystupňoval svoju rétoriku proti EÚ. Uloženú pokutu označil za nehoráznu a tvrdil, že jeho krajina by mala dostať dve miliardy eur za ochranu svojich hraníc od roku 2015.