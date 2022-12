Za týždeň navštívilo lekára vyše 20.000 Maďarov s chrípkou

Budapešť 15. decembra (TASR) - Vyše 20.000 pacientom diagnostikovali v 49. kalendárnom týždni v Maďarsku chrípkové ochorenie; v predchádzajúci týždeň ich bolo 19.600. Vyplýva to z údajov Centra národného zdravia (NKK), ktoré vo štvrtok zverejnila agentúra MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Z pacientov s chrípkovým ochorením je 32,3 percenta vo veku do 14 rokov, 31,9 percenta vo vekovej kategórii od 15 do 34 rokov, 24,6 percenta v kategórii od 35 do 59 rokov a 12,2 percenta chorých má vyše 60 rokov.



V období od 40. do 49. kalendárneho týždňa spracovali laboratóriá NKK 653 vzoriek, z ktorých v 19 prípadoch išlo o chrípkový vírus, v 91 prípadoch o nový druh koronavírusu, v 19 vzorkách zistili respiračný syncyciálny vírus (RSV) a vo vzorkách 22 pacientov detegovali ďalšie druhy vírusov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)