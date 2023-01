Maďarskí lekári za týždeň prijali s príznakmi chrípky 170.600 ľudí

Budapešť 19. januára (TASR) — V období od 9. do 15. januára navštívilo v Maďarsku lekára s akútnou infekciou horných dýchacích ciest 170.600 chorých, predchádzajúci týždeň ich bolo niečo vyše 160.000. Vyplýva to z údajov, ktoré s odvolaním sa na Národné centrum zdravia (NNK) zverejnila vo štvrtok agentúra MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pacientov s príznakmi chrípkového ochorenia bolo v uvedenom období 23.200. Z nich 25,4 percenta boli deti, 33 percent mladí dospelí, 28 percent osoby vo vekovej kategórii od 35 do 59 rokov a 13,6 percenta ľudia vo veku nad 60 rokov.



Najviac chorých zaznamenali v Komárňansko-ostrihomskej a v Békešskej stolici, najmenej v Báčsko-malokumánskej a Fejérskej stolici.



S akútnou infekciou dýchacích ciest museli prijať do nemocníc 219 pacientov, z ktorých 32 potrebovalo intenzívnu starostlivosť. Z hospitalizovaných potvrdili u 61 osôb nákazu takzvaným respiračným syncyciálnym vírusom (RSV), 52 pacientov bolo nakazených novým druhom koronavírusu a deviatich chorých infikoval chrípkový vírus, píše NNK.











(spravodajca TARS Ladislav Vallach) hy