Za uplynulých desať dní podľahlo podchladeniu v Maďarsku 21 ľudí

Budapešť 20. januára (TASR) - V uplynulých desiatich dňoch podľahlo v Maďarsku podchladeniu 21 ľudí, informoval v pondelok spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na údaje občianskej organizácie Maďarské sociálne fórum (MSZF).



Túto zimu počet obetí podchladenia dosiahol už 95, čo na rozdiel od predchádzajúcej zimy naznačuje rastúci trend.



Až 60 percent z nich zomrelo v nevykúrených obydliach či pri prevoze do nemocnice, 20 percent po prevoze do nemocnice a 20 percent na verejných priestranstvách.



MSZF vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že v spoločnosti chýba politická snaha vyriešiť tento vážny problém, ktorý si od zmeny režimu vyžiadal už vyše 8500 ľudských životov.



Situácia je vážna aj napriek tomu, že predvlani vláda presadila zákon, ktorý ľuďom bez domova nariaďuje namiesto verejných priestranstiev bývať v útulkoch.



Zákon, ktorý zakazuje ľuďom bez domova bývať na verejných priestranstvách, vstúpil do platnosti 15. októbra 2018. Podľa tejto právnej normy môžu policajti po troch upozorneniach v priebehu 90 dní začať voči bezdomovcom priestupkové konanie. V celom Maďarsku je pre ľudí bez domova podľa vyjadrenia ministerstva ľudských zdrojov k dispozícii vyše 19.500 miest.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach