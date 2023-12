Maďarsko zablokovalo dohodu o finančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu

Brusel 15. decembra (TASR) – Lídri členských krajín EÚ nedosiahli na summite v Bruseli dohodu na novej finančnej pomoci pre Ukrajinu v objeme 50 miliárd eur. Dôvodom je nesúhlas Maďarska, ktoré zablokovalo aj opätovné prerokovanie rozpočtu Únie. Hlavy štátov a vlád sa k tejto téme plánujú vrátiť v januári. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, AP a DPA.



Maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval návrhy Európskej komisie na zmeny v dlhodobom rozpočte EÚ už pred štvrtkovým začiatkom summitu. Ďalší lídri však dúfali, že ho presvedčia o súhlase kompromisnými ponukami. Predseda Európskej rady Charles Michel v noci na piatok oznámil, že sa to nepodarilo. Veto potvrdil aj samotný Orbán.



"Zhrnutie nočnej zmeny: veto pre dodatočné peniaze Ukrajine, veto pre revíziu viacročného finančného rámca (rozpočtu). K tejto otázke sa v Európskej rade vrátime budúci rok po náležitej príprave," napísal Orbán na sociálnej sieti.



Michel hovoril o snahe dosiahnuť konsenzus začiatkom budúceho roka. Viacerí diplomati pre DPA potvrdili, že sa lídri chcú touto otázkou zaoberať znova v januári.



Rokovania o podpore Ukrajiny sa týkali 50 miliárd eur pre budúci rok, z nich 17 miliárd mali tvoriť nevratné granty a 33 miliárd pôžičky. Voči návrhom eurokomisie mali okrem Maďarska výhrady takzvané "šetrné" členské štáty, ktoré sú čistými platcami do rozpočtu EÚ.



Plánované boli aj úpravy rozpočtu únie na roku 2021-27 v iných oblastiach. Na žiadosť krajín ako Taliansko by mali dodatočné financie smerovať na podporu konkurencieschopnosti priemyslu a do migračnej politiky. Aj tieto plány však nateraz ovplyvnilo maďarské veto.