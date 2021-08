V Maďarsku sa začal proces zriadenia nadácie čínskej univerzity

Budapešť 27. augusta (TASR) - Maďarská vláda neustúpila od zámeru zriadiť v Budapešti kampus čínskej Univerzity Fu-tan, ako to vo štvrtok v komerčnej televízii ATV naznačil opozičný starosta hlavného mesta Gergely Karácsony. Internetová stránka ATV v piatok s odvolaním sa na vládne zdroje uviedla, že kabinet už podal žiadosť o zriadenie nadácie čínskej univerzity.



Rezort inovácií a technológií v tejto súvislosti vydal vyhlásenie, že vláda by v záujme posilnenia domáceho vysokého školstva a v záujme moderného vzdelávania maďarských študentov chcela priniesť do Budapešti 31. najlepšiu univerzitu sveta. Ministerstvo dodalo, že proces zriadenia nadácie sa už začal.



Nadácia vznikne v zmysle rozhodnutia parlamentu z 15. júna. Poslanci schválili zriadenie nadácie Fu-tan Hungary University, ako aj poskytnutie pozemkov na brehu Dunaja, na ktorých by mal byť vybudovaný budapeštiansky kampus čínskej Univerzity Fu-tan. Za príslušné návrhy zákonov hlasovali poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP.



Karácsony spolu so starostkou mestskej časti Ferencváros Krisztinou Baranyaiovou v júni upozornili, že 99 percent obyvateľov hlavného mesta je proti tomu, aby si Maďarsko vzalo úver či použilo štátne rozpočtové zdroje na vybudovanie kampusu čínskej univerzity.



Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v tejto záležitosti vyhlásil, že prípravy projektu majú predložiť parlamentu do 31. decembra 2022, následne bude možné urobiť definitívne rozhodnutie o osude kampusu v rámci budapeštianskeho referenda.



V Budapešti sa 5. júna uskutočnila opozičná demonštrácia, ktorej účastníci protestovali proti tomuto projektu.



Univerzita Fu-tan je jednou z najprestížnejších vzdelávacích inštitúcií Číny. Jej budapeštiansky kampus, ktorý má byť dokončený do roku 2024, by mal byť prvou pobočkou tejto školy v Európskej únii.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)