V Maďarsku sa začal súd v kauze úmrtia škôlkarky v školskom mikrobuse

Budapešť 13. júna (TASR) - Na Okresnom súde Tiszafüred sa začal v utorok prípravný súdny proces v kauze úmrtia štvorročného dievčatka. V júni 2022 ho vodič zabudol v rozhorúčenom školskom mikrobuse v maďarskej obci Tomajmonostor v Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej župe. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Okresná prokuratúra Tiszafüred obvinila z usmrtenia z nedbanlivosti 57-ročného Istvána T. z obce Kunhegyes. Dievčatko 7. júna 2022 v odstavenom rozhorúčenom mikrobuse upadlo do bezvedomia. V kritickom stave ho vrtuľníkom previezli do debrecínskej nemocnice, kde na tretí deň zomrelo.



Obvinený si vypočul obžalobu a vyhlásil, že sa necíti byť vinný. V opačnom prípade by bol v zmysle návrhu prokuratúry odsúdený, takto bude súdne pojednávanie pokračovať.



Dieťa z obce Tiszaderzs našli vlani v utorok 7. júna popoludní o 15.00 h zatvorené vo vozidle, ktoré škôlkarov zváža z okolia a ktoré od 07.30 stálo na slnečnom mieste.



Dievčatko bolo už v bezvedomí. Záchranársky vrtuľník ho po stabilizácii v kritickom stave previezol na jednotku intenzívnej starostlivosti debrecínskej nemocnici. Napriek úsiliu lekárov v piatok zomrelo.



Polícia v meste Karcag začala stíhať 57-ročného muža z obce Kunhegyes pre podozrenie z trestného činu ohrozenia pri výkone povolania. Podľa komerčnej televízie ATV ide o vodiča mikrobusu, ktorý bol v ten deň jediným dospelým vo vozidle.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)