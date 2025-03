V Maďarsku sa začalo hlasovanie iniciované Orbánovým kritikom Magyarom

Budapešť 24. marca (TASR) - Hlasovanie iniciované predsedom maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslancom Péterom Magyarom sa v pondelok začalo v Maďarsku. Podľa servera 444.hu sa otázky týkajú budúcnosti Maďarska po výmene vlády premiéra Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server podotkol, že ide o najväčšiu politickú akciu strany TISZA. Dotazník nesie znaky referenda, avšak oficiálne ním nie je.



Magyar 15. marca oznámil, že jeho strana iniciuje 12-bodové hlasovanie, v ktorom každý občan vo veku nad 16 rokov bude môcť vyjadriť svoj názor na to, aký systém si predstavuje po výmene Orbánovej vlády.



Otázky hlasovania sa majú týkať oblasti zdravotníctva, zdaňovania, ale aj členstva Maďarska v Európskej únii a NATO, obmedzenia funkčného obdobia premiéra na dva volebné cykly či zníženia miezd premiéra a parlamentných poslancov. Avizovaná je aj extra otázka, ktorou sa občanov spýtajú, či sú za vstúpenie Ukrajiny do EÚ.



Anonymný dotazník nazvaný "Hlas národa" budú môcť Maďari vypĺňať osobne či online do 11. apríla. Online formulár bude viazaný na registráciu s dvojstupňovým zabezpečením s cieľom zamedziť zneužitiu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)