Maďarsko spustilo mimoriadne očkovanie učiteľov

Budapešť 1. apríla (TASR) - Na vyše 400 nemocničných očkovacích miestach v Maďarsku sa začalo vo štvrtok mimoriadne očkovanie pedagógov materských škôl a učiteľov škôl, informoval operačný štáb na svojej stránke koronavirus.gov.hu.



Do 29. marca sa ich zaregistrovalo takmer 215.000. Šéf úradu vlády minulý týždeň povedal, že v zmysle rozhodnutia kabinetu začnú otvárať školy v priebehu týždňa po tom, čo bude v Maďarsku zaočkovaných 2,5 milióna ľudí, čo by pri terajšom tempe podávania vakcín mohlo byť najskôr 12. apríla.



Pedagógovia však vyjadrili obavy, že v tak krátkom čase ešte nebudú mať vybudovanú dostatočnú imunitu, a všetky odborárske organizácie učiteľov vyzvali vládu, aby to vzala do úvahy a školy otvárala neskôr.



Celkový počet obetí koronavírusovej pandémie stúpol do štvrtka v Maďarsku na 20.995. Vírusom SARS-CoV-2 sa doteraz preukázateľne nakazilo 661.721 osôb, aktuálne je infikovaných 230.161 ľudí. Vakcínou proti covidu zaočkovali v Maďarsku doteraz 2.065.948 ľudí, aj druhú dávku očkovacej látky dostalo 787.207 z nich.



spravodajca TASR Ladislav Vallach