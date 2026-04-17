Maďarsko: Začalo sa prvé povolebné rokovanie parlamentných strán
Ide o stretnutie predstaviteľov doteraz mimoparlamentnej strany Tisza, vládneho bloku Fidesz–KDNP a Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) pred ustanovujúcim zasadnutím Národného zhromaždenia.
Autor TASR
Budapešť 17. apríla (TASR) - V piatok sa na pôde maďarského parlamentu začalo prvé povolebné rokovanie strán, ktoré sa v nedeľňajších voľbách dostali do zákonodarného zboru. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ide o stretnutie predstaviteľov doteraz mimoparlamentnej strany Tisza, vládneho bloku Fidesz–KDNP a Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) pred ustanovujúcim zasadnutím Národného zhromaždenia.
Delegácie pod vedením kandidáta Tiszy na post premiéra a predseda strany Pétera Magyara, šéfa úradu odchádzajúcej vlády Gergelya Gulyása a predsedu Hnutia naša vlasť Lászlóa Toroczkaiho rokujú o procedurálnych otázkach, o zasadacom poriadku, o príprave voľby funkcionárov parlamentu, o vytvorení systému parlamentných výborov a o ďalších otázkach.
Parlament bude vytvorený najneskôr do 12. mája, pretože ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia zvoláva prezident republiky do tridsiatich dní od termínu volieb, takže píše server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Ide o stretnutie predstaviteľov doteraz mimoparlamentnej strany Tisza, vládneho bloku Fidesz–KDNP a Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) pred ustanovujúcim zasadnutím Národného zhromaždenia.
Delegácie pod vedením kandidáta Tiszy na post premiéra a predseda strany Pétera Magyara, šéfa úradu odchádzajúcej vlády Gergelya Gulyása a predsedu Hnutia naša vlasť Lászlóa Toroczkaiho rokujú o procedurálnych otázkach, o zasadacom poriadku, o príprave voľby funkcionárov parlamentu, o vytvorení systému parlamentných výborov a o ďalších otázkach.
Parlament bude vytvorený najneskôr do 12. mája, pretože ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia zvoláva prezident republiky do tridsiatich dní od termínu volieb, takže píše server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)