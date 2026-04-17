Piatok 17. apríl 2026Meniny má Rudolf
Maďarsko: Začalo sa prvé povolebné rokovanie parlamentných strán

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Ide o stretnutie predstaviteľov doteraz mimoparlamentnej strany Tisza, vládneho bloku Fidesz–KDNP a Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) pred ustanovujúcim zasadnutím Národného zhromaždenia.

Autor TASR
Budapešť 17. apríla (TASR) - V piatok sa na pôde maďarského parlamentu začalo prvé povolebné rokovanie strán, ktoré sa v nedeľňajších voľbách dostali do zákonodarného zboru. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Ide o stretnutie predstaviteľov doteraz mimoparlamentnej strany Tisza, vládneho bloku Fidesz–KDNP a Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) pred ustanovujúcim zasadnutím Národného zhromaždenia.

Delegácie pod vedením kandidáta Tiszy na post premiéra a predseda strany Pétera Magyara, šéfa úradu odchádzajúcej vlády Gergelya Gulyása a predsedu Hnutia naša vlasť Lászlóa Toroczkaiho rokujú o procedurálnych otázkach, o zasadacom poriadku, o príprave voľby funkcionárov parlamentu, o vytvorení systému parlamentných výborov a o ďalších otázkach.

Parlament bude vytvorený najneskôr do 12. mája, pretože ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia zvoláva prezident republiky do tridsiatich dní od termínu volieb, takže píše server.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
